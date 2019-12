Diogo Jota bisa no empate do Wolverhampton

Diogo Jota esteve este domingo em destaque no empate 2-2 do Wolverhampton na visita a Brighton. O avançado português marcou os dois golos da equipa de Nuno Espírito Santo.

O primeiro foi aos 28 minutos a passe de Raúl Jiménez, responderam os da casa com a cambalhota no marcador através de Maupay e Pröpper. No entanto, ainda antes do intervalo, Diogo Jota estabeleceu o empate com que terminou a partida, que contou ainda com Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho, Pedro Neto e Rúben Vinagre em campo.

Já o Leicester continua a sua excelente temporada e foi a Birmingham golear o Aston Villa por 4-1, resultado que lhe permite consolidar o segundo lugar da Premier League, a oito pontos do líder Liverpool, e agora com uma vantagem de seis pontos em relação ao terceiro classificado, o Manchester City.

Os foxes, que contaram com Ricardo Pereira como titular, abriram o marcador por Jamie Vardy aos 20 minutos. Ainda antes do intervalo o nigeriano Kelechi Iheanacho fez o segundo golo, mas Grealish ainda reduziu mantendo a partida em aberto.

Só que no segundo tempo, o Leicester, que foi campeão inglês em 2015/16, aumentou ainda mais a vantagem com golos de Jonny Evens e Jamie Vardy, que assim continua a liderar a lista dos melhores marcadores da Premier League, com 14 golos.

Nos outros jogos realizados este domingo, o Newcastle recebeu e venceu o Southampton (Cédric Soares titular), por 2-1, enquanto o Sheffield United foi a Norwich ganhar por 2-1.