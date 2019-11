Leão em chamas, gigante e em 3D, marca reabertura de estádio argentino

© Foto retirada do vídeo do YouTube

A reabertura do estádio da equipa argentina Estudiantes de La Plata - que já não recebia um jogo desde 2007 - deu que falar. Um leão gigante feito de chamas saltou de bancada em bancada até ao relvado. Mas nem todos o viram. O holograma estava apenas visível para quem acompanhava o espetáculo a partir da televisão ou no estádio com o seu telemóvel através de uma aplicação.

Perante um recinto lotado, com 30 mil espetadores, ​​​a inauguração incluiu ainda um espetáculo de luzes e a presença de antigas estrelas do clube de futebol, mas o ponto alto foi mesmo a presença do leão em 3D. O animal surge do céu e percorre todas as bancadas do estádio Jorge Luis Hirschi até saltar para o relvado.

O estádio foi inaugurado no natal de 1907 e o seu último jogo foi em 2007. Entretanto, teve de ser fechado por questões de segurança.