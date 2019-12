Leões perdem por 2-0 (veja os golos)

Começou a segunda parte. Silas aproveitou para fazer uma substituição, com a entrada de Doumbia para o lugar de Jesé.

Intervalo na Áustria. Sporting está a perder 2-0 com o LASK Linz

Mais um golo no jogo do Grupo F. O Eintracht Frankfurt já vence o V. Guimarães por 2-1. Marcou Kamada.

38' - GOLO DO LASK LINZ! Marcou Klauss de grande penalidade, a castigar uma falta do guarda-redes Renan, que foi expulso.

No Grupo F, o Eintracht Frankfurt acabou de empatar frente ao V. Guimarães. Marcou Dani da Costa.

23' - GOLO DO LASK LINZ! Marcou o central Trauner, de cabeça, na sequência de um pontapé de canto.

Já estão decorridos 20 minutos do LASK-Sporting e ainda não há golos, nem oportunidades flagrantes. Jogo disputado a um ritmo lento.

No jogo do Grupo F, o V. Guimarães está a vencer na Alemanha o Eintracht Frankfurt, com um golo de Rochinha aos oito minutos. Os vitorianos, contudo, já não têm possibilidades de se apurarem para os 16 avos de final da Liga Europa.

Começou o jogo na Áustria.

Eis os onzes oficiais:

LASK LINZ: Schlager; Wiesinger, Trauner e Filipovic; Ranftl; Holland, Michorl e Potzmann; Goiginger, Klauss e Frieser.

SPORTING: Renan; Rosier, Ilori, Coates e Borja; Eduardo, Rodrigo Fernandes e Miguel Luís: Rafael Camacho, Pedro Mendes e Jesé Rodríguez.

Silas faz uma autêntica revolução na equipa. Bruno Fernandes (castigado), Mathieu e Vietto já tinha ficado de fora dos convocados. Mas Acuña, Wendell, Luiz Phellype, Doumbia e Bolasie estão no banco. Destaque para a presença do jovem médio Rodrigo Fernandes, que se estreia a titular na Liga Europa, e para a inclusão de Pedro Mendes no ataque, também uma estreia a titular.

As contas do Grupo D são muito simples. LASK e Sporting já estão apurados para os 16 avos de final e o Sporting chega a este jogo na liderança do grupo, com mais dois pontos do que os austríacos. O que significa que basta um empate à equipa de Jorge Silas para garantir o primeiro lugar do agrupamento e ser cabeça-de-série no sorteio de segunda-feira.

À mesma hora (17.55), o V. Guimarães defronta na Alemanha o Eintracht Frankfurt, um jogo que não tem influência nas contas do Grupo F, já que os vitorianos estão matematicamente afastados dos 16 avos de final da Liga Europa.