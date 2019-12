LASK Linz-Sporting. Várias surpresas no onze de Silas

Eis os onzes oficiais:

LASK LINZ: Schlager; Wiesinger, Trauner e Filipovic; Ranftl; Holland, Michorl e Potzmann; Goiginger, Klauss e Frieser.

SPORTING: Renan; Rosier, Ilori, Coates e Borja; Eduardo, Rodrigo Fernandes e Miguel Luís: Rafael Camacho, Pedro Mendes e Jesé Rodríguez.

Silas faz uma autêntica revolução na equipa. Bruno Fernandes (castigado), Mathieu e Vietto já tinha ficado de fora dos convocados. Mas Acuña, Wendell, Luiz Phellype, Doumbia e Bolasie estão no banco. Destaque para a presença do jovem médio Rodrigo Fernandes, que se estreia a titular na Liga Europa, e para a inclusão de Pedro Mendes no ataque.

As contas do Grupo D são muito simples. LASK e Sporting já estão apurados para os 16 avos de final e o Sporting chega a este jogo na liderança do grupo, com mais dois pontos do que os austríacos. O que significa que basta um empate à equipa de Jorge Silas para garantir o primeiro lugar do agrupamento e ser cabeça-de-série no sorteio de segunda-feira.