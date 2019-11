Koke, ex-jogador do Sporting, detido em operação de tráfico de droga

Sérgio Contreras Pardo, ex-jogador do Sporting conhecido no futebol como Koke, foi detido nesta terça-feira durante uma operação das autoridades espanholas de combate ao tráfico de drogas, juntamente com mais 20 pessoas.

De acordo com a agência espanhola EFE, citando fontes ligadas à investigação, Koke foi detido durante uma operação onde foi apreendida uma tonelada de haxixe e várias armas.

Segundo o Diario Sur, de Málaga, Koke será um dos cabecilhas desta rede criminosa. No mometo da detenção, o ex-futebolista encontrava-se na sua residência, em Estepona.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A operação Maskoke foi levada a cabo na manhã desta terça-feira em várias cidades espanholas, na qual participaram 150 agentes da autoridade.

O jogador espanhol, de 36 anos e já retirado do futebol, representou o Sporting (cedido pelo Marselha) na temporada 2005/06 (chegou no mercado de janeiro), tendo participado em sete jogos e marcado três golos. Além dos leões, Koke vestiu ainda as camisolas do Málaga, Marselha, Aris de Salónica, entre outros. O futebolista terminou a carreira em 2015/16, nos gregos do Aris.