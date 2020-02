Klopp elege Juve na Champions, Sarri responde: "É engraçado"

No lançamento do jogo desta tarde em Norwich, da 26.ª jornada da Premier League, em que os reds conquistaram 73 dos 75 pontos em disputa, o treinador alemão mostrou um entusiasmo exótico perante o plantel que tem Cristiano Ronaldo como ícone.



"A Juventus era a minha favorita antes do início da época. Mas, obviamente, não vejo futebol italiano o suficiente para não entender por que não estão 10 pontos à frente na liderança da Serie A», disse Klopp. "Tem o maior plantel que já vi na minha vida. E jogadores de qualidade, também. É uma loucura".



O treinador alemão admitiu que o Liverpool tem responsabilidade na renovação do título que ostenta, mas refugiou-se na necessidade do campeão europeu se concentrar no jogo de terça-feira com o Atlético de Madrid, nos 16-avos-de-final da Liga dos Campeões. E falou ainda da qualidade de Bayern Munique, Paris Saint-Germain, Barcelona e Manchester City.

"Klopp disse que não assiste a muitos jogos do futebol italiano. Isso explica a sua confusão. É uma das pessoas mais inteligentes e engraçadas que conheço e está a é a sacudir para os outros a pressão de ser favorito a vencer a Liga dos Campeões", ripostou este sábado Maurizio Sarri.

O timoneiro da equipa campeã nas últimas oito épocas e segue em igualdade pontual com o Inter na liderança da Série A prepara a receção ao Brescia, este domingo, e o confronto europeu com o Lyon, quarta-feira.