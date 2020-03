Kaká: "É muito triste ver o Ronaldinho a passar por esta situação"

Ronaldinho continua detido no Paraguai, onde foi preso no início do mês por alegada falsificação de documentos. "É muito triste ver esta situação do Ronaldinho. É claro que nós não temos todas as informações para podermos falar no que aconteceu e grande parte do que sabemos é aquilo que a imprensa noticia. Mas para nós, jogadores que convivemos com ele nas nossas carreiras e que temos essa relação de amizade, de conquistas juntos, é muito triste ver o Ronaldinho a passar por esta situação", confessou o ex-jogador do Milan ao programa Jogo Aberto da Rede Bandeirantes.

"As minhas orações e os meus pensamentos são para que isto se resolva da melhor maneira e o mais rápido possível, para que ele possa sair desta situação e que possamos vê-lo como sempre vimos e gostamos de ver, a sorrir, a jogar à bola, a brincar e a divertir-se", disse Kaká, que jogou ao lado de Ronaldinho durante 71 jogos.

A situação do ex-Barcelona entristece também Rivaldo. "Não falo com o Ronaldinho desde que foi preso, mas tenho assistido e lido sobre isso com alguma preocupação e tristeza, pois isso não é bom para a sua reputação. É um capítulo sombrio da sua bela história", disse o campeão do mundo pelo Brasil em 2002, elogiando o lado humano do ex-colega de seleção: "Ele é excelente pessoa, alegre e amorosa com todos. É difícil entender o que aconteceu nesta situação com o passaporte. Do meu lado, estou a torcer por ele e espero que ele possa sair mais forte de tudo isto."

Ronaldinho e o irmão Assis foram detidos no dia 5 de março em Assunção, no Paraguai, por uso de documentos de identificação falsos. Os ex-jogadores brasileiros usavam bilhete de identidade e passaporte paraguaios, que se revelaram serem falsos. Depois de serem detidos e ouvidos em tribunal saírama em liberdade, mas acabariam por ser novamente detidos no dia 7 de março. Agora até já há apostas sobre o tempo que o astro brasileiro vai ficar detido.

Enquanto isso ele vai encantando seus colegas prisioneiros no torneiro de futsal da penitenciária Agrupación Nacional.