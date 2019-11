Juventus vence em Moscovo e garante apuramento

A Juventus garantiu esta quarta-feira o apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões ao vencer em Moscovo, o Lokomotiv por 2-1, em partida da 4.ª jornada do grupo D.

À semelhança do jogo de Turim, há duas semanas, foi também nos instantes finais que os campeões italianos marcaram o golo do triunfo, desta vez por Douglas Costa, na sequência de uma brilhante jogada individual.

Nesse momento, Cristiano Ronaldo já não estava em campo, uma vez que foi substituído aos 81 minutos por Paulo Dybala, deixando o relvado com cara de poucos amigos. Contudo, a estrela portuguesa fica ligada ao primeiro golo do encontro, logo aos quatro minutos quando marcou um livre de forma tão potente que o guarda-redes Guilherme deixou escapar a bola, acabando por entrar na baliza. No entanto, o golo acabou por ser atribuído ao galês Aaron Ramsey, que em cima da linha deu o toque final para confirmar a vantagem da Juventus no marcador. (Veja o golo)

Só que o Lokomotiv, que contou com João Mário e Éder no onze, respondeu pouco depois com um remate certeiro de Miranchuk, que restabeleceu a igualdade e relançou a partida, que acabou por ser resolvida nos instantes finais.

No outro jogo da Champions realizado mais cedo, o Bayern Munique, comandado pelo treinador interino Hans-Dieter Flick, sofreu muito para levar de vencido, em casa, o Olympiacos, treinado por Pedro Martins e que contou com José Sá, Rúben Semedo e Daniel Podence no onze titular.

O triunfo dos bávaros por 2-0 apenas foi construído na segunda parte, quando Lewandowski desbloqueou finalmente o resultado com um golo aos 69 minutos, tendo Ivan Perisic fechado as contas já muito perto do final da partida. O Bayern poderá festejar o apuramento ainda esta quarta-feira se o Tottenham vencer o Estrela Vermelha, em Belgrado.