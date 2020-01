Juventus reforça liderança em Itália com dois golos de Ronaldo

Dois golos de Cristiano Ronaldo deram este domingo a vitória à Juventus na receção ao Parma (2-1), na 20.ª jornada da Liga italiana de futebol, com os campeões em título a reforçarem a liderança no campeonato.

Frente à equipa capitaneada pelo compatriota Bruno Alves, foi o avançado luso a fazer a diferença, com golos aos 43 minutos, num remate que desviou num defesa, e aos 58, a passe do argentino Dybala, este consumando a vitória três minutos depois de o dinamarquês Cornelius ter empatado.

Com os tentos conseguidos, que desbloquearam um jogo tenso e complicado para a 'Juve', o 'astro' português chegou aos 16 golos na Liga italiana, a que se somam mais dois na Liga dos Campeões, ainda assim longe dos 23 de Ciro Immobile (Lazio) na Liga.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A equipa orientada por Maurizio Sarri reforçou a liderança da 'Serie A' graças ao empate do Inter de Milão com o Lecce (1-1), ficando agora com quatro pontos de vantagem para o segundo classificado.

A equipa de Milão pode vir a ser ultrapassada pela Lazio e viu ainda a Roma, do português Paulo Fonseca, subir provisoriamente ao quarto lugar, ao vencer o Génova por 3-1.

A fazer um bom campeonato até aqui, o Parma segue no sétimo posto com 28 pontos, vendo ficar mais longe o Cagliari, no sexto lugar, último de acesso às competições europeias, após o empate de hoje em Brescia.

O AC Milan, com o avançado português Rafael Leão de início, venceu por 3-2 na receção à Udinese, com o golo do triunfo 'rossonero' a surgir aos 90+3 minutos, da autoria do internacional croata Ante Rebic.

Em Milão, o dinamarquês Jens Stryger Larsen adiantou os visitantes, logo aos seis minutos, mas Rebic, aos 48, e Theo Hernández, aos 72, deram a volta ao marcador, antes de Kevin Lasagna repor a igualdade, aos 85.

Em tempo de compensação, Rebic 'bisou' na partida e deu o triunfo aos 'rossoneri', que subiram ao oitavo lugar, a dois pontos do sexto ocupado pelo Cagliari, que cedeu um empate 2-2 na visita a Brescia.

O antigo jogador do Estoril Praia João Pedro Galvão, que é o quarto melhor marcador da 'Serie A', com 13 golos, marcou os dois tentos dos 'rossoblu', aos 21 e 68 minutos, este último de grande penalidade, enquanto Ernesto Torregrossa anotou os dois do Brescia, aos 27 e 49, numa partida na qual Mario Balotelli foi expulso na parte final.

Bolonha e Verona empataram 1-1, com Mattia Bani a dar vantagem aos bolonheses, aos 20 minutos, e Fabio Borini a empatar o encontro, aos 81.