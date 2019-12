A Juventus quer renovar com Cristiano Ronaldo. O clube italiano quer garantir a presença do jogador no clube para além de junho de 2022, ano em que terá 37 anos, e prepara-se para lhe oferecer uma renovação de contrato, segundo o jornal Corriere dello Sport.

O jornal não especifica qual seria a duração do novo vínculo e lembra que a renovação pode não implicar uma melhoria das condições financeiras. CR7 recebe atualmente cerca de 31 milhões de euros por temporada. A prolongação do contrato é uma forma de a vecchia signora mostrar como está satisfeita com a aquisição do português e assim impedir os rumores de uma possível saída para os EUA, principalmente depois de ele revelar a intenção de entrar no mundo do cinema depois de deixar os relvados.

Segundo o jornal, Fabio Paratici, responsável pelo futebol dos bianconeri, acredita ser inevitável apresentar a renovação a Ronaldo,caso a equipa vença a Liga dos Campeões, por exemplo.

Em julho de 2018, Ronaldo assinou por quatro épocas com a Juve, depois de um acordo entre o clube italiano e o Real Madrid.