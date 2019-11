Juventus de Ronaldo vence dérbi de Turim e volta a liderar em Itália

A Juventus venceu neste sábado o Torino no dérbi de Turim e reassumiu a liderança da liga italiana, que durante algumas horas esteve na posse do Inter Milão, que venceu em Bolonha.

Com Ronaldo a titular e a formar dupla com Dybala no ataque, a primeira parte foi equilibrada, mas com mais ocasiões de golos para a Juventus. CR7 teve um disparo por cima da baliza aos 27', Dybala voltou a ameaçar as redes do Torino aos 32', mas a melhor ocasião foi do holandês Di Ligt, que obrigou o guarda-redes Sirigu a uma grande defesa.

No segundo tempo, o treinador Maurizio Sarri trocou Dybala por Higuaín aos 60', mas o golo acabou por ser marcado por um central. Aos 70', na sequência de um canto, De Ligt foi assistido por Higuaín e marcou o golo que valeu três pontos à Juventus. Antes, aos 56', Ronaldo tinha desperdiçado mais uma boa oportunidade para marcar.

Horas antes, em Bolonha, o Inter Milão tinha vencido a equipa local, por 2-1, graças a um golo de Lukaku nos descontos. Roberto Soriano adiantou o Bolonha, aos 59 minutos, só que o avançado internacional belga igualou a partida e voltou ser decisivo no tempo extra, com um golo de grande penalidade. A Juventus é líder com mais um ponto somado do que o Inter (29/28) quando estão disputadas 11 jornadas na liga italiana.