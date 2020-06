Juventus contrata Félix Correia por 10,5 milhões de euros

A Juventus anunciou esta terça-feira a contratação do futebolista português Félix Correia ao Manchester City, por uma verba de 10,5 milhões de euros, enquanto o espanhol Pablo Taboada faz o percurso inverso por 10 milhões.

Em comunicado, o emblema de Turim, onde joga Cristiano Ronaldo, anunciou o negócio, que será pago "durante o próximo ano financeiro", em 2020/21, com um contrato de cinco anos, até junho de 2025, para o avançado português de 19 anos.

Correia, formado no Sporting, chegou ao City esta época e foi, de imediato, emprestado aos holandeses do AZ Alkmaar, por quem alinhou em quatro partidas na primeira equipa.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No caminho inverso está Pablo Taboada, de 18 anos, que depois de ser formado no Barcelona chegou à Juve e agora se muda para os citizens, em Inglaterra, numa troca similar à que os campeões italianos realizaram com o Barça.

Esta semana, foi confirmada a partida do bósnio Pjanic, de 30 anos, para os campeões espanhóis, por 60 milhões de euros, enquanto o brasileiro Arthur, de 23, segue no outro sentido por 72 milhões de euros, além de outros pagamentos variáveis.