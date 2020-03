Juve vence Inter, mas Ronaldo acaba com série de 11 jogos a marcar

Uma semana e meia depois Juventus e Inter Milão voltaram a entrar em campo para disputar um jogo. As duas equipas foram forçadas a uma paragem maior do que o previsto devido ao coronavírus, que tem paralisado a Itália. Foi por causa da doença que o clássico entre as duas equipas foi disputado sem público nas bancadas, conforme determinação das autoridades.

Na prática, aquele que era um jogo importantíssimo para a discussão do título disputou-se com um ambiente de treino... uma vez que as cadeiras da Juventus Arena estavam vazias. Apesar da ausência do calor dos adeptos, a Juve venceu o Inter por 2-0 e aumentou para nove pontos a diferença entre as duas equipas, embora os nerazzurri tenham ainda um jogo a menos, nesta Série A completamente retalhada devido ao Covid-19.

Só que a grande notícia deste jogou foi Cristiano Ronaldo que, talvez por causa da paragem forçada, viu quebrada a série de 11 jogos que levava a marcar no campeonato italiano, uma sequência que durava desde o dia 1 de dezembro, quando faturou no empate caseiro com o Sassuolo. Foi o início de uma impressionante série de 16 golos, que este domingo com o Inter não teve sequência, apesar de nos instantes finais ter desperdiçado duas grandes oportunidades para marcar, com a bola a sair junto ao ferro.

Ainda assim, Ronaldo foi um jogador decisivo no clássico, pois aos 54 minutos tocou a bola para que o galês Aaron Ramsey rematasse para o primeiro golo da partida. A Juventus chegava a uma vantagem que fez por merecer, tendo em conta o maior pendor ofensivo da equipa de Maurizio Sarri.

O golo da tranquilidade foi alcançado pelo génio do argentino Paulo Dybala, que arrancou quase do meio-campo, foi passando por adversários, tabelou com Ramsey, e bateu o guarda-redes Handanovic.

Este 2-0 permite à Juventus ultrapassar a Lazio que comandava a Série A por ter vencido o Bolonha e por essa razão ter um jogo a mais. A vecchia signora tem agora 63 pontos, mais um que os laziale e mais nove que o Inter, que tem uma partida em atraso.