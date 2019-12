José Mourinho: "Nuno Espírito Santo é muito melhor como treinador do que como jogador"

José Mourinho vai reencontrar este domingo Nuno Espírito Santo no jogo que vai opor o Tottenham ao Wolverhampton. Um duelo especial para o treinador dos spurs, que na antevisão à partida fez questão de elogiar o trabalho do seu antigo jogador no FC Porto.

"O Nuno está a receber alguns créditos pelo trabalho que está a fazer. Que trabalho fantástico. É muito melhor como treinador que de aquilo que foi como jogador e não estou a dizer que era um mau jogador, mas é muito melhor a treinar", frisou Mourinho, destacando que os Wolves são "uma das melhores equipas do campeonato". "Os jogadores são perfeitos para o puzzle que montou. Ele é um treinador de topo, por isso é que está na Premier League".

José Mourinho foi treinador do guarda-redes Nuno Espírito Santo no FC Porto entre 2002 e 2004, tendo ambos conquistado dois títulos de campeão nacional, uma Taça de Portugal, uma Supertaça, uma Liga dos Campeões e uma Taça UEFA.

O jogo marcado para as 14.00 horas de domingo, no estádio Molineux, em Wolverhampton, será a segunda vez que ambos se defrontam como treinadores. A 22 de setembro de 2018, registou-se um empate 1-1 em Old Trafford, quando Mourinho treinava o Manchester United. O brasileiro Fred marcou para os red devils, mas João Mourinho empatou a partida.

Os dois técnicos têm ainda em comum serem representados pelo mesmo empresário: Jorge Mendes.