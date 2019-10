Jornalista que arrasou Jesus retrata-se: "Peço perdão pelas porcarias dos meus pecados"

Marco de Vargas, o jornalista da Fox Brasil que lançou duras críticas a Jorge Jesus quando o técnico português foi contratado pelo Flamengo, pediu-lhe perdão através das redes sociais. A retratação do jornalista surgiu num comentário colocado no twitter, depois do jogo entre o Flamengo e o Fluminense, que a equipa de Jorge Jesus venceu por 2-0.

"Jesus, eu te aceito e peço perdão pelas porcarias dos meus pecados de ontem, hoje e sempre", escreveu, num comentário onde fez também um grande elogio a Gerson, jogador do Flamengo que considerou ser a alma da equipa.

Num programa da TV brasileira Fox Sports, em maio, Marco de Vargas não poupou o técnico português, considerando que Jorge Jesus tinha uma porcaria de grife por ter apenas ganho "três títulos na porcaria do campeonato português e mais cinco Taças de Portugal. Grife é o José Mourinho". O jornalista questionou ainda a idade do treinador (64 anos) e o facto de não estar por dentro da realidade do clube. "Se for para trazer um técnico estrangeiro, então tragam da América do Sul. O cara está longe da nossa realidade. Não sabe o que é o Flamengo". Cinco meses depois, com Jesus na liderança do Brasileirão, nas meias-finais da Taça Libertadores e elogiado por todos, o jornalista finalmente retratou-se.

