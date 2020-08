Jornal francês associa Champions aos Descobrimentos, com Messi no lugar de Ronaldo

"Os Conquistadores." É assim que o jornal desportivo francês L'Équipe lança a Liga dos Campeões que nesta quarta-feira se inicia em Lisboa, numa inédita final a oito para que seja concluída a prova milionária de 2019-20, depois de ter sido interrompida em março devido à pandemia de covid-19.

A capa do jornal é sugestiva, uma vez que é utilizado o Padrão dos Descobrimentos, em Belém, onde foi construído em 1960 para assinalar os 500 anos da morte do Infante D. Henrique, o grande impulsionador das grandes expedições portuguesas pelo mundo no século XV.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Só que, em vez do infante D. Henrique, na proa da caravela surge Lionel Messi, jogador do Barcelona, que ocupa o lugar que seria naturalmente de Cristiano Ronaldo (eliminado na ronda anterior) no comando de uma série de estrelas do futebol mundial que até 23 de agosto, dia da final, vão desfilar nos relvados dos estádios da Luz e de Alvalade.

Além do avançado argentino, estão ainda representados na montagem do jornal francês Neymar (PSG), Robert Lewandowski (Bayern Munique), Memphis Depay (Lyon), Jan Oblak (Atlético de Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City), Dayot Upamecano (RB Leipzig), Papu Gómez (Atalanta), Kylian Mbappé (PSG), Anthony Lopes (Lyon) e Antoine Griezman (Barcelona).