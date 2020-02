Jorge Silas: "Na Liga Europa não demos hipóteses em casa"

Jorge Silas, treinador do Sporting, fez esta terça-feira a antevisão ao jogo dos 16 avos-de-final da Liga Europa, em Alvalade, com os turcos do Basaksehir, lembrando que a sua equipa "tem sido muito forte em casa". "Na Liga Europa não demos hipóteses no nosso estádio", assumiu, apontando ao jogo desta quinta-feira às 17.55 horas.

"Queremos ganhar em casa mas temos de ter algum cuidado para não sermos surpreendidos pois nesta competição os golos fora valem mais", disse o técnico em declarações à Sporting TV, mostrando conhecer bem a equipa de Istambul: "Estão no segundo lugar no campeonato turco e é uma equipa forte e versátil. Já os vi jogar em mais do que dois sistemas, são muitos bons no ataque e têm jogadores bons que jogaram em outras ligas e custaram muito dinheiro. De qualquer forma estou convicto que poderemos ganhar."

Neste sentido, um bom resultado em Alvalade poderá ser, segundo Silas, chave para garantir o apuramento para os oitavos-de-final. "Em Istambul não iremos enfrentar o tipico ambiente turco, mas eles têm muitos adeptos. É uma equipa perigosa no contra-ataque por isso não podemos perder bolas fáceis. Das equipas que nos poderiam calhar esta é forte, mas não é das mais fortes, mas acho que é importante vencermos e não sofrermos golos em Alvalade", sublinhou.