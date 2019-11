Jorge Silas: "Estamos numa fase melhor"

Jorge Silas, treinador do Sporting, garantiu esta terça-feira em entrevista ao canal do clube que a sua equipa "está numa fase melhor" apesar da derrota em Tondela. "Não ganhámos o último encontro, mas o nível de jogo foi muito melhor do que tinha sido até ao momento. Falta chegar à zona de finalização e sermos mais eficazes", disse.

"Vamos aos poucos", adiantou. "Não temos muito tempo de treino, mas pelo menos dá para ir passando a mensagem. Não é o mesmo que fazer, mas é melhor do que nada. Há muita coisa que está muito melhor. A nível defensivo, por exemplo, praticamente não concedemos oportunidades ao Tondela, mas temos de melhorar outros aspetos, como a bola parada, que até é um dos pontos fortes do Rosenborg", assumiu, garantindo que o problema nessas situações é de "concentração".

Sobre o jogo desta quinta-feira com os noruegueses do Rosenborg, na Noruega, para a fase de grupos da Liga Europa, Silas admite que viu "vários jogos" do adversário. "Têm um estilo muito característico, muito direto. Já o usaram aqui, e esperamos o mesmo género, mas já temos outro conhecimento deles, mas eles também têm nosso. Esperamos um jogo parecido, mas queremos ganhar, pois isso deixa-nos numa posição muito confortável", sublinhou.