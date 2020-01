Jorge Mendes não garante Bruno Fernandes no Manchester United

Jorge Mendes afirmou esta quarta-feira à imprensa inglesa que não é certo que o futuro de Bruno Fernandes passe pelo Manchester United, uma vez que "o Sporting já falou com outros clubes" interessados no seu capitão.

"Alguma coisa vai acontecer, mas não estou seguro que seja agora ou apenas no final da temporada", acrescentou o empresário português, que conduziu as conversações com o United, que até ao momento não resultaram em entendimento, pois as partes estão longe de se aproximarem relativamente às verbas pelas quais o negócio pode ser concluído.

Com estas declarações, Jorge Mendes vem aumentar as dúvidas relativas ao futuro de Bruno Fernandes, uma vez que a entrada em cena de outros interessados poderá favorecer as pretensões do Sporting, que pretende uma verba a rondar os 70 milhões de euros. "Se ele não sair agora, sairá de certeza no verão", garantiu ainda o empresário português.