Jorge Jesus prepara regresso ainda sem proposta para renovar

Afinal Jorge Jesus ainda não recebeu uma proposta para renovar contrato com o Flamengo. Quem o disse foi o próprio ao jornal espanhol Marca. Na entrevista, o treinador disse que o grande desafio do Flamengo em 2020 será superar os próprios recordes e tentar novamente o título mundial. Se quiser liderar o mengão nessa luta, Jesus terá que ampliar sua estadia no Ninho do Urubu, já que o atual contrato é válido até junho de 2020 e a final do Brasileirão e o o Mundial de Clubes são em dezembro.

No entanto, segundo a imprensa brasileira, o Flamengo pretende oferecer um novo contrato ao português, permitindo que fique mais duas épocas e a troco de um aumento salarial. O novo salário poderia ser de seis milhões de euros por época.

Para já o técnico português já se prepara para voltar e iniciar os trabalhos da nova época no Flamengo. O regresso está marcado para o dia 20. No domingo, Jorge Jesus publicou nas redes sociais imagens de um almoço de despedida com familiares e amigos.

Jorge Jesus, que em ano de estreia venceu o Brasileirão, a Taça Libettadoreres e perdeu a final do Mundial de Clubes, antecipou o regresso ao Brasil por causa da Supertaça, jogo que coloca frente a frente os vencedores do Brasileirão e da Taça do Brasil. O Flamengo enfrenta o Athletico-PR no domingo, dia 16 de fevereiro, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.