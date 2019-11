Jesus não é campeão no domingo. Mas pode vencer dois títulos em 24 horas

Depois do empate a quatro golos frente ao rival Vasco da Gama na madrugada desta quinta-feira, o Flamengo de Jorge Jesus ficou a saber que já não poderá ser campeão este domingo, porém, pode sonhar com um feito raro: vencer, no espaço de 24 horas, o campeonato brasileiro e a Taça Libertadores.

Isto porque a formação carioca disputa no dia 23 (sábado) a final da principal prova de clubes da América do Sul, diante do River Plate, e no dia seguinte o Palmeiras recebe o Grémio, em jogo da 34.ª jornada. E dependendo da diferença de pontos entre mengão e verdão após essa ronda, o título poderá ficar confirmado.

Para que tal aconteça, as duas equipas terão de ficar separadas por 12 ou mais pontos, uma vez que o principal critério de desempate no Brasileirão é o número de vitórias e neste momento a equipa de Jorge Jesus tem mais cinco do que a de Mano Menezes (24 contra 19).

Ou seja, o Flamengo terá de vencer este domingo na visita ao Grémio (19.00), o que lhe daria 81 pontos, e esperar que o Palmeiras não chegue aos 70, ou seja, que não some mais do que dois pontos nos dois próximos jogos: a visita deste domingo ao Bahia (19.00) e a receção de dia 24 aos gremistas (21.00). Ou então, o Flamengo terá de empatar em Porto Alegre e esperar que o conjunto de São Paulo saia derrotado nos dois próximos compromissos que tem pela frente.

Caso consiga o título brasileiro e a Taça Libertadores, o Flamengo consegue um feito único na sua história, já que só foi campeão brasileiro em 1980, 1982, 1983, 1992 e 2009 e vencedor da principal prova sul-americana em 1981.