Jorge Jesus já está em Portugal para treinar o Benfica

"Obrigada, Nação". Jorge Jesus despede-se do Flamengo com vídeo emocionado

Há sócios estão descontentes com o regresso de Jorge Jesus, mas o Benfica lembra o futebol "com nota artística" do treinador

Jorge Jesus chegou esta terça-feira por volta das 12.00 a Portugal, tendo viajado desde o Brasil num jato privado na companhia de Luís Filipe Vieira, e aterrado no Aeródromo de Tires, em Cascais.

O treinador português prepara-se para regressar ao Benfica, clube que orientou entre 2009 e 2015.

Jorge Jesus e Luís Filipe Vieira saíram do Aeródromo de Tires em carros separados e nenhum quis prestar declarações aos jornalistas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O novo treinador do Benfica deverá falar pela primeira vez nessa condição aquando da sua apresentação oficial como novo técnico das águias, que ainda não está agendada.

Jorge Jesus despediu-se esta segunda-feira dos jogadores e dirigentes do Flamengo. "É muita emoção, orgulho por ter trabalhado com um grupo maravilhoso, comprometido, um clube com uma história tão vitoriosa, uma torcida tão apaixonada. Uma despedida que mexeu com meu coração", escreveu no Instagram.

O Benfica anunciou esta sexta-feira na CMVM que "entrou em contacto com o Flamengo, dando conta da sua intenção de contratar o treinador Jorge Jesus, tendo encetado negociações para o efeito" e que apresentou uma proposta de contrato de trabalho ao treinador, que a aceitou.

Pouco antes, tinha sido o Flamengo a dar conta da saída do treinador no seu site oficial. "O Clube de Regatas do Flamengo informa que, em reunião realizada na tarde desta sexta-feira, o técnico Jorge Jesus comunicou que, exercendo seu direito contratual, está-se desligando do clube para voltar para Portugal. Apesar de lamentar a perda de seu vitorioso técnico, o Flamengo respeita esta decisão pessoal", informou o emblema carioca no seu site oficial.

O Benfica vai pagar um milhão de euros de indemnização ao emblema brasileiro.

Na Luz, Jesus vai receber cerca de três milhões de euros limpos por cada uma das três época de duração do vínculo.

Jesus regressará a Portugal com João de Deus, Tiago Oliveira (adjuntos), Mário Monteiro, Márcio Sampaio (preparadores físicos), Gil Henriques e Rodrigo Araújo (analistas).

Jorge Jesus será o décimo treinador a regressar ao Benfica, clube de onde saiu no final da época 2014-15, depois de seis temporadas em que se tornou no técnico com mais títulos conquistados na história do clube. Dos anteriores nove treinadores, apenas três não foram felizes. Foram eles os húngaros Lippo Hertzka e Béla Guttmann e o espanhol José Antonio Camacho, que não conquistaram qualquer troféu na segunda passagem pelo Benfica.