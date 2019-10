Jorge Jesus imparável. Flamengo vence onde não conseguia há 45 anos

O Flamengo garantiu este domingo uma importante vitória na deslocação ao terreno do Athlético Paranaense, por 2-0, acabando com um jejum que durava desde 1974, quando o clube carioca conquistou o seu último e único triunfo em Curitriba.

A equipa de Jorge Jesus teve, no entanto, de sofrer bastante para arrancar os três pontos. Sem os habituais titulares Rodrigo Caio e Gabriel Barbosa, que estão ao serviço da seleção brasileira, o avançado Bruno Henrique abriu o marcador em cima do intervalo, aproveitando um erro da defesa paranaense.

No segundo tempo, Jesus viu-se privado de Rafinha e Rodholfo devido a problemas físicos, acabando o Athlético Paranaense estado várias vezes perto de empatar a partida. No entanto, na última jogada da partida lá apareceu outra vez Bruno Henrique a garantir o triunfo do Flamengo, que se mantém na liderança com oito pontos de avanço sobre o Palmeiras, que no sábado tinha vencido o Botafogo, por 1-0.

Mais longe do líder do Brasileirão ficou o Santos, que não foi além do empate 0-0 na deslocação a Porto Alegre para jogar com o Internacional. Os santistas estão agora a dez pontos da equipa de Jorge Jesus.