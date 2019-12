Jorge Jesus: "Eu presidente do Brasil? Então ele [Klopp] está atento ao Flamengo"

Firmino coloca o Liverpool no caminho do Flamengo de Jorge Jesus

"Então ele está atento ao Flamengo". Foi assim que Jorge Jesus reagiu à declaração de Jürgen Klopp, treinador do Liverpool, que apontou o técnico português ao lugar de Jair Bolsonaro, tal o estado de graça do português no Brasil. O técnico do Flamengo, que este sábado joga com os reds, a final do Mundial de Clubes (17.30, RTP1). "Jogadores do Flamengo vão correr aquilo que nunca correram no campeonato, o Liverpool também e por isso vai ser um grande jogo", disse o treinador do mengão na antevisão do jogo.

Se conquistar o título mundial de clubes, Jesus torna-se o primeiro português a conseguir tal feito: "Sou português, sei que o povo português tem acompanhado os jogos do Flamengo com grande paixão. Hoje já se vê muitos miúdos com a camisola do Flamengo em Portugal e eu fico extremamente orgulhoso por eles acompanharem o meu êxito."

Questionado sobre se uma vitória amanhã o colocará na rota dos melhores clubes do mundo respondeu: "Eu já treino um dos melhores clubes do Mundo." Depois, explicou, que se vencer pode abrir-se "uma janela" de oportunidade na Europa: "Há vários anos que eu sei muito bem o que quero. Eu abro a mão e tenho cinco opções e se não forem esses escusam de me procurar..."

Pelo meio ficaram ainda alguns elogios ao homólogo alemão."Klopp é um dos treinadores do momento. Consegue dar mérito a quem criou alguma coisa nas bolas paradas [elogiou rotinas do Fla nas bolas paradas]. Sei que ele viu alguns jogos meus em Portugal, quando estava no Benfica e Sporting. Ele é um um criador daquilo que é o futebol, uns criam outros copiam, ele cria e por isso é aquilo que ele é, um excelente treinador", elogiou Jesus.

Para o treinador português, o Flamengo e o Liverpool têm algo em comum. "Vêm de uma temporada de títulos. Os dois clubes estão recuperando o prestígio internacional. Como o Bruno Henrique diz, são duas equipes que estão em outro patamar ", explicou, lembrando que os brasileiros podem equilibrar o jogo com a "diferença tática"