Jorge Jesus está em grande no Brasil, mas admite ter saudades de Portugal

Jorge Jesus não esconde que tem saudades de Portugal e após a vitória (2-0) no dérbi Flamengo-Fluminense, deste domingo, que deixou os rubro negros ainda mais confortáveis na liderança do Brasileirão com dez pontos de vantagem sobre o Palmeiras, admitiu isso mesmo.

"Nunca pensei em ser treinador fora do meu país. Trabalhava nas melhores equipas porque tinha um contrato que poucos clubes do mundo me pagavam. Aconteceu a primeira vez no Al-Hilal, aconteceu a segunda vez aqui no Brasil. Não sinto como se fosse a minha casa, mas estou extremamente satisfeito pela maneira como fui recebido. Os adeptos dão-me carinho e os resultados estão a acontecer", admitiu o treinador português, que goza de uma enorme popularidade entre os adeptos do Flamengo.

Jesus admite que "os resultados do Flamengo estão a ter muita audiência em Portugal". "Fico contente por isso. Os meus conterrâneos gostam de saber o que um português veio fazer ao Brasil. Estão a vê-lo a ter bons resultados desportivos. Para Portugal, um beijinho a todos", finalizou.