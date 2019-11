Jorge Jesus é campeão do Brasileirão um dia depois de conquistar a Libertadores

Festa a dobrar. Menos de 24 horas depois de conquistar a Taça dos Libertadores, o Fla de Jorge Jesus sagrou-se campeão do Brasileirão sem jogar. A derrota do Palmeiras frente ao Grêmio (2-1) deu o título de campeão brasileiro ao mengão. Em cinco meses o treinador português conquistou os dois principais títulos pelo clube brasileiro.

O clube paulista, que estava a dez pontos do Flamengo, estava obrigado a vencer para adiar a festa da equipa de Jorge Jesus e sonhar com o título, mas perdeu com a equipa de Porto Alegre. Everton, aos 69 minutos, de grande penalidade, inaugurando o marcador, depois aos 83, também de penálti, Bruno Henrique empatou, mas, já nos descontos, Pepê fez o 2-1 para o Grêmio, estabelecendo o resultado final e lançando de novo a festa rubro negra na rua.

A notícia apanhou a equipa do Flamengo a terminar o desfile de vencedor da Libertadores. Segundo o UOL os jogadores viram o final do jogo no autocarro e comemoraram aos gritos de "É campeão!" e "Volta para o trio!". Jesus não estava junto ao elenco, partindo sozinho, de carro, para sua casa, escoltado pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar do Rio de Janeiro. A festa do título segue peloa noite dentro, já que o clube tinha planeado uma festa privada para comemorar a conquista da Libertadores.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O​​​​​ mengão conquista assim o sétimo título brasileiro no seu historial, quando faltam disputar quatro jornadas do campeonato. Desde 2009 que a equipa do Fla não festejava o título de campeã do Brasil.

Jorge Jesus assumiu os destinos do Flamengo na 10.ª jornada, altura em que a equipa estava com oito pontos a menos do que o líder Palmeiras e 24 rondas sagra-se campeão, fruto de 19 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota.

O técnico português conquista assim o quatro título de campeão nacional, depois dos três que o técnico português conquistou em Portugal ao serviço do Benfica.

Jesus, que ainda pode ganhar em 2019 o Mundial de clubes, prova em que terá no Liverpool o principal adversário, fez história, pois nenhum técnico português havia arrebatado um campeonato na América do Sul e só dois haviam triunfado no continente americano. Guilherme Farinha, atualmente com 63 anos venceu dois títulos na Costa Rica, ao serviço do Alajuelense, em 1999/00 e 2000/01, enquanto Pedro Caixinha sagrou-se campeão mexicano em 2014/15, ao comando do Santos Laguna.

(em atualização)