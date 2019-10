Jorge Jesus: "Dificilmente vou regressar a Portugal"

Diretor do Flamengo quer que Jesus continue no clube

Depois de o seu Flamengo ter vencido em casa o CSA por 1-0 em partida da 28.ª jornada do Brasileirão e de ter mantido os 10 pontos de avanço sobre o vice-líder Palmeiras, Jorge Jesus deu conta da sua felicidade no emblema carioca e que dificilmente vai regressar a Portugal nos próximos tempos.

"Eu estou superfeliz no Flamengo. No Rio tenho sido tratado muito bem. Os resultados desportivos estão-me a encantar e também aos adeptos. A minha forma de estar vai ser 100% a defender o Flamengo, até ao último dia em que tiver contrato, porque tenho sido sempre assim. Tenho todo o orgulho no meu país, e em ser português, mas hoje estou muito bem no Brasil e a minha cabeça está 100% aqui, não está nada fora do Brasil e muito menos em Portugal", afirmou o treinador português, em conferência de imprensa.

"Não tenho objetivos de regresso a Portugal. Mais: acho que dificilmente vou regressar a Portugal. Neste momento o meu foco é o Flamengo. Foi isso que me propus, foi por isso que aceitei esta proposta, já o disse aos dirigentes do Flamengo, a quem agradeci por me terem dado esta oportunidade", acrescentou.

Os sonhos de Jorge Jesus passam pela conquista de dois títulos na América do Sul, a Libertadores e o campeonato brasileiro. "Chegar à final dos Libertadores era o meu sonho. Já cheguei. Agora o segundo sonho é trabalhar para a conquistar e depois ser campeão do Brasil. Isto é o que neste momento me interessa. Tudo o resto não faz parte dos meus projetos futuros", rematou o amadorense de 65 anos.