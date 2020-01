Jorge Jesus abre porta à renovação de contrato com o Flamengo

Jorge Jesus regressou esta segunda-feira ao Brasil para iniciar a temporada ao serviço do Flamengo. Ainda no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, o treinador português abriu a porta à renovação do seu contrato que termina em maio.

"Vamos acabar com a especulação. Quero que todos os flamenguistas percebam que, antes de acabar a temporada, reuni com o Marcos Braz, o Bruno Spindel e o presidente para falarmos na possibilidade de renovar contrato. Da minha parte, disse que apenas queria pensar nisso quando acabasse o Mundial de Clubes. Estou a chegar agora, estamos em sintonia, e vamos conversar. Não vai haver problema", garantiu o técnico, que vai aproveitar esta semana para planear a temporada, ainda antes de os jogadores regressarem de férias, dentro de uma semana, sendo que o primeiro jogo será com o Athletico Paranaense, a 16 de fevereiro, para a Supertaça brasileira.

Jesus assumiu ainda o desejo de convencer Gabriel Barbosa a continuar no clube. "Vou ter a possibilidade de conversar com o Gabigol. Tenho uma grande confiança nele, um carinho muito especial por ele e vamos conversar", assumiu.

Com o Campeonato Carioca já em andamento, Jesus admite que a equipa de sub-20 irá continuar a disputar essa prova. "Vou acompanhar mais os meninos, vou ver os jogos, e o treinador vai continuar a ser o Maurício Souza. Para mim será bom, porque vou ter oportunidade de conhecer melhor os jogadores da equipa de sub-20", assumiu.

Sobre a nova época, Jesus garante que os objetivos não mudaram em relação ao ano anterior. "Chegamos com a mesma determinação do primeiro dia, sabendo que agora tempos mais responsabilidades, mas também temos mais créditos. E o Flamengo para ser o maior clube do mundo tem de continuar a ganhar títulos", frisou, acrescentando que todos os reforços garantidos até ao momento "tiveram um critério técnico e tático".

"Não é fácil para qualquer jogador no Brasil entrar na equipa do Flamengo, mas quem vem vai acrescentar qualidade ao plantel. Estou muito satisfeito com a direção por ter conseguido já estes jogadores, mas ainda faltam alguns que achamos que podem melhorar a qualidade da equipa", explicou Jorge Jesus, reforçando a ideia de que "este ano, o maior adversário do Flamengo vai ser o próprio Flamengo".

Jesus revelou ainda um pacto que fez com os seus jogadores há cerca de um mês: "Quando perdemos a final com o Liverpool, os jogadores disseram-me que iríamos voltar este ano porque querem ser campeões do mundo."