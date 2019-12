Jogadores do Sporting unidos por Luís Neto

Os jogadores do Sporting tiraram uma fotografia no treino com a camisola de Luís Neto. Uma gesto de apoio ao central que permanece internado, depois de o defesa ter sofrido uma fratura com pneumotórax associado. O clube revelou a fotografia nas redes sociais, com a seguinte mensagem: " Neto, estamos todos contigo."

O jogador teve que ser substituído aos 27 minutos do jogo de domingo, da I Liga, que o Sporting venceu diante do Moreirense, por 1-0, após um lance em que chocou com o guarda-redes Luís Maximiano.

O jogador permanece internado e terá uma longa paragem pela frente. Recuperação pode demorar dois meses.

Entretanto o Sporting continua a preparar o jogo da Liga Europa. Os leões jogam na quinta-feira com o LASK Linz na última jornada da prova da UEFA, já com um lugar na próxima fase garantido. Jérémy Mathieu falhou, esta terça-feira, o treino do Sporting e está em dúvida para o jogo de quinta-feira, na Áustria. De acordo com uma nota publicada no site dos leões, o central de 36 anos, fez trabalho de recuperação na Academia, em Alcochete e nem subiu ao relvado.

Jovane Cabral, a recuperar de lesão, integrou parte do treino, que contou com Hugo Cunha e Eduardo Quaresma, Matheus Nunes, Rodrigo Fernandes e Pedro Mendes dos sub-23.