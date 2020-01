Jogadores de futsal do Leixões agredidos por grupo de 15 a 20 pessoas

Um grupo de individuos, entre 15 a 20 pessoas, invadiu na noite de quinta-feira o pavilhão Municipal da Biquinha, em Matosinhos, onde ameaçou e agrediu um número indeterminado de jogadores de futsal da equipa do Leixões, que disputa a Divisão de Honra da AF Porto, disseram esta sexta-feira fontes da PSP e do clube matosinhense.

Uma fonte do Leixões afirmou que se tratam de atletas de futsal do clube, que treinavam no pavilhão. Segundo fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto, o incidente ocorreu por volta das 22.40 horas e os suspeitos, que aparentam entre 17 e 25 anos de idade, puseram-se em fuga.

Um dos atletas foi levado ao Hospital Pedro Hispano, depois de agredido com socos e pontapés que lhe provocaram ferimentos descritos como ligeiros, e teve alta hospitalar pouco depois da 1.00 hora da manhã.

A PSP citou relatos de um outro atleta, segundo o qual teria sido ameaçado com uma arma de fogo. Ainda de acordo com a fonte, a polícia ainda não apurou as razões do incidente, que vai agora investigar.