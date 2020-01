Jogador do Santos elogia Jesualdo: "Procura conversar mais e ver o ser humano"

Jesualdo Ferreira, treinador do Santos

Jobson desfez-se em elogios a Jesualdo Ferreira, o português que treina o Santos do Brasil. O jogador, de 24 anos, destacou as diferenças entre o técnico português e o argentino Jorge Sampaoli, que deixou o Peixe apesar de acabar o Brasileirão em segundo lugar, atrás do Flamengo de Jorge Jesus.

"O Sampaoli é bem elétrico, e o Jesualdo é mais tranquilo, procura conversar mais e ver o ser humano. Isso faltava no Sampaoli, faltava procurar entender o lado do jogador. Jesualdo olha no olho de todo mundo para saber o que está acontecendo", contou, esta quarta-feira, o jogador santista.

Jobson jogou pouco com o argentino, mas espera convencer o português: "Agora quero ouvir tudo que o professor Jesualdo passar para ter um grande ano com o Santos (...) Quando ele [Jesualdo] chegou, disse que eu e Alison somos ótimos jogadores. Disse que tenho que me adaptar a jogar de primeiro, de segundo e até de zagueiro. Procuro fazer todos os trabalhos que pede para ficar à disposição."