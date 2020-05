Jogador do Chelsea detido após receber mulher em casa

Callum Hudson-Odoi, jovem jogador do Chelsea, foi detido na madrugada de domingo depois de ter chamado uma ambulância para socorrer uma mulher, alegadamente uma modelo, que tinha ido a sua casa, no sudoeste de Londres, violando o confinamento obrigatório que vigora no Reino Unido.

De acordo com a imprensa inglesa, o extremo de 19 anos, que foi o primeiro futebolista em Inglaterra a ser testado positivo para covid-19, acabou por ser libertado após pagamento de fiança, enquanto a mulher foi transportada para o hospital, alegadamente por se ter sentido indisposta.

O atletas, três vezes internacional inglês, terá agora de apresentar-se numa esquadra de polícia em meados de junho, sendo que até lá vão prosseguir as investigações da polícia.