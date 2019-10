Jogador do Benfica dá espetáculo no violoncelo (com vídeo)

Nuno Tavares, defesa-esquerdo do Benfica, mostrou numa reportagem transmitida pelo Canal 11 que o seu talento vai muito para além do futebol. O jovem de 19 anos, que foi lançado na equipa principal por Bruno Lage esta época, é também um craque no violoncelo, instrumento que aprendeu quando era aluno da Casa Pia.

"Comecei a tocar desde pequeno na banda da Casa Pia. Comecei a tocar bombardino, um instrumento de metal, a seguir, quando passei para o 5.º ano, recebi um convite para poder entrar mesmo na música. Deram-me a escolher três instrumentos: violoncelo, viola de arco e o violino. Optei pelo violoncelo por ser maior e por ser mais difícil de tocar", explicou ao Canal 11.

Nuno Tavares revelou ainda que também tocou piano, mas não se destacou. "Era mais ao violoncelo. O piano era duas vezes por semana, duas horas, pouco mais. Percebo logo quando está a tocar o violoncelo ou o violino numa música. Há músicas que passam na rádio que me lembro logo que as toquei no violoncelo", revelou.

O defesa-esquerdo explicou ainda como o futebol e a música caminharam lado a lado na sua carreira até que teve de fazer uma opção. "Comecei a tocar com 14 ou 15 anos. O clube onde eu estava mandou uma carta para eu poder mais cedo. Se a escola autorizasse, muito bem; se não, tinha de ficar a tocar até às 18.30 horas e faltava aos treinos. Foi aprovado, as pessoas compreenderam e duas vezes por semana saía mais cedo para ir treinar. Quando vi que estavam a confiar em mim, foi-me dada uma oportunidade no Benfica. Aí tive de decidir: ou agarrava o instrumento ou o futebol. Optei pelo futebol",acrescentou.