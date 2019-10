João Sousa partiu "um osso do pé esquerdo" e já não joga mais esta época

João Sousa anunciou esta quarta-feira o fim da temporada 2019 devido a uma fratura no pé. "Depois de algumas semanas a arrastar problemas no meu pé esquerdo, vou ser forçado a dar por finalizada esta temporada de 2019 devido a uma fratura no pé que me vai impedir disputar o último torneio do ano", escreveu o tenista na sua página na rede social Facebook.

João Sousa, que no sábado não passou o qualifying do torneio de Basileia, falhará assim o Masters 1000 de Paris, que começará no próximo dia 26.

Numa curta mensagem, o tenista agradece o apoio recebido ao longo da época: "Depois de mais uma temporada muito exigente a muitos níveis, queria agradecer-vos o forte apoio durante o ano, especialmente nos momentos mais difíceis. Para o ano voltaremos mais fortes!".

O segundo com mais torneios jogados

"O João já vinha com algumas dores no pé esquerdo nas últimos meses. Fizemos uma ressonância e confirmou-se o pior cenário. O João tem uma pequena fratura/ fissura num osso do pé esquerdo. Vai ter de estar 4 semanas sem grandes apoios nessa zona e depois iniciar a recuperação", confessou Frederico Marques, técnico do número um português, explicou ao site Bola Amarela.

O tenista deve ficar quatro a seis semanas afastado dos courts. O que significa que pela primeira vez, desde 2012, Sousa deverá terminar uma época fora do top 60.

João Sousa não tem tido muitas lesões graves e é mesmo um dos tenistas com mais encontros disputados esta época (57, no 7.º lugar) e o segundo (até agora) com mais torneios jogados (28).

O melhor tenista português de todos os tempos tem tido uma época irregular, mas com alguns bons desempenhos, como o triunfo sobre o top 20 mundial Felix Auger-Aliassime, que lhe valeu um lugar nos quartos de final em Chengu.

No Estoril Open 2019, depois do triunfo em 2018, foi eliminado por David Goffin, antigo top 10 e atual 26.º ATP, na segunda ronda, perante um estádio quase lotado no apoio ao português.