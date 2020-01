João Sousa eliminado na primeira ronda do Open da Austrália

João Sousa foi derrotado logo na primeira ronda do Open da Austrália.

O português João Sousa foi nesta terça-feira eliminado logo na primeira ronda do Open da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada. O tenista luso perdeu contra o argentino Federico Delbonis, n.º 76 do ranking, pelos parciais de 6-3, 6-4 e 7-6.

Caso tivesse ultrapassado o argentino, Sousa, 59.º da hierarquia mundial, tinha encontro marcado com Rafael Nadal na segunda ronda, dado que o espanhol, líder do ranking, ultrapassou também nesta terça-feira, com facilidade, o boliviano Hugo Dellien pelos parciais 6-2,6-3 e 6-0.

João Sousa não conseguiu assim repetir feitos antigos, quando chegou à terceira ronda do Open da Austrália, cenário que se verificou em três ocasiões - em 2015 e 2016 caiu nesta fase diante de Andy Murray, e na temporada passada foi eliminado na terceira ronda da prova por Kei Nishikori.

Recorde-se que foi precisamente na Austrália que João Sousa fez a sua estreia na fase de qualificação do seu primeiro Grand Slam, em 2011, quando perdeu para o francês Josselin Ouanna. O tenista português era na altura o n.º 243 mundial.

A melhor participação de sempre de João sousa num Grand Slam aconteceu em 2018, quando atingiu os oitavos de final do Open dos Estados Unidos, na altura derrotado por Novak Djokovic, por 6-3, 6-4 e 6-3.