João Palhinha renova contrato com o Sporting

O Sporting anunciou esta quarta-feira a renovação do contrato com João Palhinha até junho de 2025. O médio, que nas duas últimas épocas esteve emprestado ao Sp. Braga, fica com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

"Estou muito feliz por assinar mais uma renovação com um dos clubes que me formou e que teve um papel muito importante no meu crescimento", afirmou o jogador de 25 anos aos meios de comunicação do Sporting, assumindo que tem como objetivo "deixar uma imagem diferente" da que deixou no passado. "Quero mostrar o que realmente valho e sei que as pessoas neste clube acreditam em mim", frisou.

João Palhinha fez questão ainda de elogiar o técnico Rúben Amorim, com quem trabalhou na época passada no Sp. Braga. "É um treinador que sabe as qualidades que tenho. Por isso, digo que tenho todas as condições para demonstrar o meu valor, tal como a equipa. Todos juntos vamos chegar a bom porto", garantiu.

"Estamos todos confiantes para o que aí vem, sabemos que o grupo tem qualidade, é jovem e tem muito potencial. Temos um excelente plantel, acredito que podemos surpreender ao longo desta época, temos todas as condições para isso", disse, otimista, prometendo "muito trabalho, esforço e dedicação".