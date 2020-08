João Félix marca mas o Atlético cai frente ao RB Leipzig

O RB Leipzig garantiu esta quinta-feira o apuramento para as meias-finais da Liga dos Campeões, pela primeira vez na sua história. Os alemães venceram no Estádio José Alvalade o favorito Atlético de Madrid, por 2-1, num jogo em que a equipa espanhola só deu um ar da sua graça quando o treinador Diego Simeone resolveu colocar João Félix em campo...

Os terceiros classificados da última edição da Bundesliga estão a fazer uma Champions de sonho, naquela que é a sua segunda participação na prova.

Após uma primeira parte sem golos, foi um espanhol a dar vantagem ao RB Leipzig (50'): Dani Olmo cabeceou no coração da área, na sequência de um cruzamento bem medido de Marcel Sabitzer (Veja o golo).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O Atlético dava a iniciativa ao adversário para tentar aproveitar os erros no contra-ataque, uma estratégia recorrente de Simeone, que teve de ser alterada com o golo alemão. O técnico colchonero lançou então João Félix na partida e, num ápice, a equipa ficou com maior criatividade, tendo sido o português a construir o lance de que resultou o penálti, que ele próprio se encarregou de transformar e assim fazer o empate (Veja o golo).

Só que a partir desse momento, o RB Leipzig subiu as suas linhas, assumiu o controlo do jogo e acabou por chegar ao golo, aos 88 minutos, numa jogada rápida conduzida pelo espanhol Angeliño, que fez a assistência para o remate do jovem americano Tyler Adams, que deu a vitória à sua equipa, num lance feliz, uma vez que a bola ainda desviou em Savic antes de entrar na baliza defendida por Jan Oblak (Veja o golo).

Até final, o Atlético arriscou tudo para chegar ao empate, mas acabaram por ser os alemães, que afastaram o Benfica na fase de grupos, a fazer a festa do apuramento. Nas meias-finais, o RB Leipzig vai defrontar o Paris Saint-Germain, no Estádio da Luz, num jogo marcado para terça-feira às 20.00 horas. Certo é que deste jogo vai sair um finalista inédito da Liga dos Campeões.

Esta sexta-feira será a vez de o Barcelona e o Bayern Munique medirem forças na Luz, também às 20.00 horas no penúltimo jogo dos quartos-de-final, que encerram no sábado com o Manchester City-Lyon.