João Félix ficou em 28.º lugar na Bola de Ouro

João Félix ficou no 28.º lugar entre os 30 finalistas da Bola de Ouro, prémio atribuído pela revista France Football. O avançado do Atlético de Madrid, que em junho foi transferido pelo Benfica por 126 milhões de euros, recebeu a mesma pontuação do brasileiro Marquinhos (Paris saint-Germain) e do holandês Donny van de Beek (Ajax).

João Félix ainda um dos dez candidatos ao prémio Kopa 2019, que distingue o melhor jogador do ano com menos de 21 anos. Serão ainda atribuídos o troféu Yashin para o melhor guarda-redes do ano e a Bola de Ouro feminina, para a melhor futebolista do ano.

Lionel Messi tem sido apontado como o grande vencedor deste prémio, o que a confirmar-se será pela sexta vez, tendo inclusive já chegado a Paris, onde esta noite se realizará a cerimónia. Cristiano Ronaldo não estará presente na gala, o que é um indicador de que não ganhará o prémio.

Eis a classificação que está a ser divulgada ao longo da tarde pela revista revista France Football (em atualização):

17.º - Roberto Firmino (Liverpool)

18.º - Antoine Griezmann (At. Madrid/Barcelona)

19.º - Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

20.º - Dusan Tadic (Ajax), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)

22.º - Heung-min Son (Tottenham)

23.º - Hugo Lloris (Tottenham)

24.º - Kalidou Koulibaly (Nápoles), Marc-André ter Stegen (Barcelona)

26.º - Giorgino Wijnaldum (Liverpool), Karim Benzema (Real Madrid)

28.º - João Félix (Benfica/At. Madrid), Marquinhos (PSG), Donny van de Beek (Ajax)