João Félix: "Com a idade do meu irmão, eu não fazia o que ele faz"

João Félix está convencido que "se tudo correr bem" e "se continuar a trabalhar" o seu irmão Hugo, de 16 anos, também "terá sucesso" no futebol. "Com a idade dele, eu nem tinha o caparro que ele tem, nem fazia coisas que ele faz", garantiu o avançado que o Atlético de Madrid contratou ao Benfica por 126 milhões de euros.

"Com as pessoas que tem à volta dele no Benfica, a minha mãe, o meu pai e eu, tem tudo para correr bem e chegar à equipa principal", garantiu o internacional português, quatro anos mais velho que Hugo Félix, que continua a representar as camadas jovens do clube da Luz e que ficou ligado a um festejo de João num jogo da época passada quando era apanha-bolas no jogo com o V. Setúbal.

"Foi o primeiro jogo dele como apanha-bolas. Calhou ele ficar nessa baliza e eu também marcar nessa baliza. Nada foi combinado. Perguntei-lhe só em que baliza estava", recordou o jogador do Atlético, numa entrevista por videochamada à BTV, na qual também esteve o irmão.

Ainda sobre as semelhanças em relação à forma como os dois jogam, João Félix admitiu que ambos procuram "muito o golo". "Ele bate melhores livres do que eu e eu bato melhor penáltis, mas jogamos mais ou menos nas mesmas posições. No futebol, é preciso jogar simples, mas gostamos de fazer algo diferente, que anime o público e nisso temos algumas parecenças. Desde pequenos vimos um e outro a jogar e tentamos fazer igual", explicou o jogador do Atlético de Madrid.

Hugo Félix admitiu ainda que sonha um dia jogar ao lado do irmão na mesma equipa. "Seria algo que deixaria a minha família muito feliz, dar-lhe umas assistências e ele meter a bola lá dentro", assumiu o jovem jogador, ao que João complementou: "Sempre imaginámos. Eu a fazer assistências para ele, ele para mim. Uma coisa engraçada e que eu e a minha família gostaríamos muito."

João Félix falou ainda sobre a luta pelo título entre Benfica e FC Porto, admitindo que existem algumas picardias com os ex-portistas Herrera e Felipe, com quem agora partilha o balneário no Atlético de Madrid. "Há sempre as picardias normais. São dois contra um, mas eu aguento bem com eles. Podem atacar-me com esta época porque o FC Porto está em primeiro, mas eu ataco-os com a época passada, que ganhamos lá 2-1 e eles calam-se logo e metem a viola no saco", revelou.

O avançado mostra-se confiante de que o Benfica será outra vez campeão: "Acredito a 100% que o Benfica conseguirá ganhar o campeonato. Tem equipa e treinador para isso. . Tiveram aquele deslize, mas tinham feito campeonato excelente até aí. O ano passado também estávamos a sete pontos e acabámos com mais dois. Agora estamos atrás, em segundo lugar, mas ainda faltam muitos jogos. Acredito que vou estar no Marquês novamente a festejar."

Já quanto às hipóteses do Atlético de Madrid na Liga dos Campeões, depois de eliminar o Liverpool, João Félix admitiu que "é preciso um pouco de sorte" nesta competição, acrescentando que "se ganhasse a Champions seria um dos dias mais felizes" da sua vida e "o sonho" que tem desde que vê futebol.