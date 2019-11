Jesus volta a golear e bate recorde

A equipa de Jorge Jesus volta vencer com uma goleada (4-1), desta vez frente ao Corinthians no estádio de Maracanã.

Com esta vitória, o Flamengo, equipa liderada pelo português, fica com uma vantagem de oito pontos sobre o Palmeiras, que neste momento ocupa a segunda posição no campeonato brasileiro.

A equipa bate ainda um recorde com este triunfo: nunca vencera tantos jogos no campeonato do Brasil no mesmo ano. Chegou a 22 vitórias em 30 jornadas.

Depois do empate no campo do Goiás na ronda anterior (2-2), o Flamengo recebeu o sétimo classificado da prova e construiu um triunfo folgado, com Bruno Henrique em destaque.

O avançado brasileiro assinou um 'hat-trick', aos 45+1, 45+2 e 46 minutos, enquanto Vitinho fechou a contagem, aos 68. Aos 52, Mateus Vital fez o tento de honra do Corinthians.

Com este resultado e com oito jornadas por disputar, o Flamengo continua a liderar o Brasileirão com oito pontos de vantagem sobre o Palmeiras, segundo classificado, que no sábado recebeu e bateu o Ceará, por 1-0.

Na próxima ronda, a equipa de Jorge Jesus desloca-se ao campo do Botafogo, enquanto o Palmeiras visita o Vasco da Gama.

Com Lusa.