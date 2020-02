Jesus visitou Bolsonaro, partilhou o momento, mas nem todos gostaram

Campeão do Mundo pelo Brasil critica Jesus: "Baixa a bolinha e pezinho no chão"

Jorge Jesus encontrou-se nesta segunda-feira com Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, a convite do político. O encontro aconteceu em Brasília, no Palácio da Alvorada, numa reunião à porta fechada que juntou ainda dirigentes do Flamengo.

O site da Presidência disponibilizou depois fotografias do encontro, no qual Bolsonaro surge ao lado do treinador português com a medalha da conquista da Supertaça do Brasil ganha neste fim de semana pelo Flamengo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também conheceu o treinador português.

Jesus também partilhou uma fotografia do momento na rede social Instagram e nem todos os comentários foram favoráveis. "Segundo erro que você faz, mister, o primeiro contra o Emelec na Libertadores e a segunda tirar essa foto", escreveu um seguidor. "Vou fingir que não vi, Jesus, apaga que ainda dá tempo", respondeu outro.

O encontro, segundo declarações de Bolsonaro, serviu para discutir temas relacionados com o futebol brasileiro. "[Eles] trouxeram sugestões de mudanças na legislação, para ajudar o futebol no Brasil. Não vou comentar, porque vai virar pauta e eu não quero pauta na imprensa nesse assunto. Perguntei se havia unanimidade nos demais clubes de futebol. A princípio, há um entendimento para reformular algumas leis no futebol. Só isso", indicou Bolsonaro.