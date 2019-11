Jorge Jesus visita hospital oncológico e doa receita da sua biografia

Jorge Jesus esteve esta quinta-feira à tarde no Instituto Nacional do Cancro (INCA) do Rio de Janeiro onde se encontrou com várias crianças internadas naquela unidade de saúde.

Na semana em que conduziu o Flamengo à conquista da Taça Libertadores e do Brasileirão, o treinador português viu aumentar em flecha a sua popularidade e aproveitou para anunciar que a receita dos direitos de autor da sua biografia "Mister Jesus, Quebrando Paradigmas no Futebol" será doada para o INCA para a realização de alguns projetos daquele hospital. O livro será publicado em dezembro.

Na sua conta do Instagram, aberta recentemente, Jorge Jesus anunciou a visita e a doação que irá fazer. "Hoje à tarde tive a oportunidade de visitar o INCA, conhecer o setor de Pediatria e conversar com familiares e pacientes. Em dezembro será lançada uma biografia e o dinheiro referente aos direitos autorais que cabem a mim, serão doados para projetos do INCA. Espero ver o INCA cada vez melhor e mais forte", escreveu o treinador do Flamengo.