Jesus vence Fla-Flu e dá mais um passo importante para o título

Jesus em estreia no Fla-Flu, o clássico que é património imaterial do Rio de Janeiro

O Flamengo de Jorge Jesus está imparável na liderança do Brasileirão. Na noite deste domingo, a equipa orientada pelo treinador português venceu o dérbi com o Fluminense (2-0), no chamado Fla-Flu, e aumentou para para 10 os pontos de vantagem sobre o vice-líder Palmeiras, que empatou a 1-1 no terreno do Athletico Paranaense, quando faltam disputar 11 jornadas.

O Flamengo entrou praticamente a vencer, com um golo de cabeça de Bruno Henrique logo aos quatro minutos, na resposta a um cruzamento do lado direito.

Já na segunda parte, depois de ter desperdiçado várias oportunidades, o mengão chegou ao 2-0 aos 66 minutos, por Gerson, a passe de Reinier, num lance em que o defesa adversário Gilberto ainda tocou na bola antes de esta tocar no fundo das redes.

Depois de em Portugal ter estado em 23 dérbis entre Benfica e Sporting, 20 clássicos entre Benfica e FC Porto e nove entre Sporting e FC Porto, Jorge Jesus experimentou pela primeira vez o Fla-Flu, dérbi do Rio de Janeiro que tem estatuto de património imaterial da cidade e que é considerado um dos mais vibrantes jogos do futebol mundial.

O treinador português terá na madrugada de quinta-feira o jogo do ano, no qual o Flamengo voltará à final da Taça Libertadores caso vença, no Maracanã, o Grémio. Se o conseguir, a loucura em torno do mister será ainda maior, afinal, desde os tempos de Leandro, Mozer, Júnior, Zico, Tita e Andrade, em 1981, que a multidão rubro negra não celebra um feito internacional.