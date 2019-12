Jesus regressa a Portugal com mala cheia de troféus e brinca com excesso de bagagem

Jesus terminou a época no Flamenco com várias conquistas coletivas e individuais.

Presidente da República vai condecorar Jorge Jesus com a Ordem do Infante

Com a época terminada, Jorge Jesus prepara-se para viajar para Portugal onde vai passar a quadra natalícia junto da família. Antes de embarcar, o treinador português deixou uma mensagem em tom de brincadeira e uma fotografia bem elucidativa do que foi esta temporada, com uma mala cheia de troféus coletivos e individuais, de onde se destacam a Taça Libertadores e o campeonato brasileiro. Irá pagar por excesso de bagagem?

O treinador tem contrato até março de 2020, mas uma cláusula que lhe permite sair a custo zero durante o mês de dezembro. Apesar de ainda não ser oficial, tudo indica que vai em breve renovar o contrato com o Flamengo por mais um ano, algo que deve ficar acertado quando regressar ao Brasil no início do ano.