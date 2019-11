Jesus quer evitar espionagem. Campo de treinos vedado e sistema anti-drones

Loucura na partida do Flamengo para a final da Libertadores (com vídeos)

O Flamengo vai realizar nesta quinta-feira o primeiro treino em Lima, no Peru, para preparar a final da Taça dos Libertadores de sábado frente ao River Plate. E nada foi deixado ao acaso. O centro de treinos de La Videna foi devidamente preparado para evitar qualquer tipo de espionagem, com panos pretos em volta dos relvados e até um sistema anti-drones.

A reportagem da ESPN Brasil mostra imagens do local onde a equipa de Jorge Jesus vai treinar e preparar a estratégia para a final. Trata-se de um local com muros altos, mas com alguns prédios residenciais à volta, pelo que foram colocados panos pretos para tapar o relvado e evitar que alguém possa observar as táticas preparadas por Jesus. Além disso, o clube brasileiro mandou instalar uma antena especial para cortar o sinal caso algum espião decida recorrer ao uso de um drone.

De acordo com a federação peruana de futebol, estas coberturas negras à volta do campo de treinos foram um pedido expresso do Flamengo. Como é sabido, Jorge Jesus gosta de manter a privacidade em tudo o que diz respeito à preparação dos jogos. Inclusivamente, no Flamengo, proibiu a televisão do clube de recolher imagens diárias das sessões de trabalho.