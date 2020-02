Jesus e as conquistas: "Nunca tive isto na minha carreira desportiva"

O Flamengo conquistou na madrugada desta quinta-feira mais um título, o quinto na era Jorge Jesus e o terceiro no espaço de 10 dias - juntou a Supertaça sul-americana à Supertaça do Brasil e à Taça Guanabara. Razões de sobre para o treinador português estar eufórico. A estas conquistas juntam-se o campeonato do Brasil e a Taça Libertadores, ganhas no ano passado.

"Tantos jogos decisivos em 10,15 dias, nunca tive isto na minha carreira desportiva. Fomos vencedores em todas. Também pelo fato de estarmos em finais, estamos habituados a conviver com pressão. Uma pressão que nunca será maior do que a nossa emoção. Nunca partilhei tanta emoção e tanta amizade como com os jogadores do Flamengo. Sinto-me bem, sinto-me mais um mesmo sendo o líder. Há uma ligação muito forte entre todos", referiu Jesus no final da partida com o Independiente del Valle, jogo que o Flamengo venceu por 3-0.

Jorge Jesus abordou ainda o tema da renovação de contrato com o Flamengo, garantindo que o assunto pode ser resolvido nos próximos dias. "Sou sempre eu que tomo as minhas decisões, penso que nas próximas semanas, quando os meus agentes vierem ao Brasil, isso pode ficar resolvido", disse o treinador português, concluindo com uma afirmação forte: "Ganhando títulos, o Flamengo caminha para ser o maior clube do Mundo. Ainda não somos, mas caminhamos para isso."

No final da partida, o treinador ouviu grandes elogios da parte dos seus jogadores, com destaque para umas declarações de Gabriel Barbosa, o grande goleador do Flamengo. "Temos jogadores de qualidade, temos um mister que é um líder, onde ele for nós vamos atrás. É o melhor que existe. Portugal tem de agradecer todo o dia por ter um treinador como esse, e que bom é ele estar aqui connosco."

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, também falou sobre o tema da renovação de contrato de Jorge Jesus. O líder do clube carioca não tem dúvidas. "Vai ficar, claro que vai ficar." Já o vice-presidente para o futebol, Marcos Braz, foi mais cauteloso nas declarações.

"Não vamos falar de renovação hoje. O Jorge [Jesus] tem o timing dele, temos uma relação muito boa. Na hora que tiver de ser, vai ser. Mais importante que a renovação neste início [de temporada], eram as conquistas neste começo", indicou.