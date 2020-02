Jesus. Depois de mais um título, a folga de Carnaval e a medalha oferecida

O Flamengo de Jorge Jesus conquistou no sábado à noite mais um troféu, a Taça Guanabara, ao vencer na final o Boavista-RJ, por 2-1. No final da partida, o técnico português fez questão de partilhar o mérito de mais uma conquista com o técnico dos sub-20 do Flamengo, pois foi ele que orientou a equipa, com jogadores mais jovens, no início do campeonato carioca.

"A equipa que começou esta Taça Guanabara com o mister Mauricio Souza, também é vencedora. A minha medalha de vencedor vai ser-lhes oferecida. Há várias pessoas vencedoras desta Taça Guanabara", referiu.

Jorge Jesus decidiu dar um prémio aos jogadores e neste domingo todos vão gozar um dia folga. "Vou dar folga à equipa, vamos comemorar o Carnaval. Hoje estão liberados para poder festejar, se quiserem. Mas segunda e terça acabou o Carnaval", atirou. É que na quarta-feira, o Flamengo pode conquistar mais um título, a Recopa sul-americana. O adversário na segunda mão da final será o Independiente del Vale, do Equador - na primeira mão registou-se um empate a dois golos.

Ainda sobre o jogo com o Boavista-RJ, o técnico fexz questão de deixar um agradecimento aos adeptos do Flamengo por todo o apoio que deram à equipa. "Jogámos contra uma equipa bem organizada defensivamente, mas claro que não a qualidade individual dos jogadores do Flamengo. A claque do Flamengo é sempre importante, acredita muito na equipa. Os jogadores estão orgulhosos dos adeptos que têm. É uma simbiose coletiva entre equipa e adeptos, que faz com que, seja qual for o jogo, estejamos sempre ligados", disse.