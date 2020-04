Nove meses chegaram para adeptos elegerem Jesus como o melhor treinador da história do Flamengo

Para Jorge Jesus é "uma honra ser escolhido pela nação rubro negra como o melhor da história do Flamengo". A decisão foi dos adeptos com base num inquérito promovido pelo globoesporte.com. O treinador português venceu com uma vantagem destacada de 63,44 % dos votos expressos, seguido à distância pelos treinadores Cláudio Coutinho (15,13%), Carlinhos (10,2%), Paulo César Carpegiani (9,05%) e Flávio Costa (2,18%).

"Tenho consciência de que o clube em sua história contou com profissionais do mais alto nível nesta função, o que torna o resultado da eleição mais significativo para mim", reagiu Jesus no Instagram.

Para a escolha de Jorge Jesus, terá contribuído de forma decisiva os títulos conquistados, nomeadamente a Taça dos Libertadores, o Brasileirão de 2019, a Supertaça do Brasil, a Supertaça Sul-Americana e a Taça Guanabara (primeira fase do campeonato Carioca) já este ano. Tudo isto em menos de um ano no comando rubro negro.

"Além dos adeptos, que conquistaram um lugar especial no meu coração, quero agradecer aos jogadores, pelo comprometimento e dedicação, companheiros da equipa técnica e à diretoria, pela confiança no nosso trabalho nos últimos nove meses", acrescentou Jesus, que nos 51 jogos ao serviço do Fla, venceu 38, empatou nove e perdeu quatro.

Com contrato até junho, segue o tabu da renovação.