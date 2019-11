Jesus atirado ao ar ao som de "mister, mister" na festa do Flamengo

Um hat-trick de Bruno Henrique conduziu na quarta-feira o Flamengo ao triunfo na receção ao Ceará (4-1), no primeiro jogo do conjunto orientado pelo português Jorge Jesus após a conquista da Taça Libertadores e do Brasileirão.

No Maracanã, em clima de festa, que começou no sábado, com o triunfo na final da Libertadores, face ao River Plate (2-1), e prosseguiu no domingo, com a conquista matemática do campeonato, face ao desaire do Palmeiras, o "mengão" entrou a perder, mas deu a volta, como em Lima.

No final do encontro, os jogadores receberam as medalhas de campeões, algumas entregues pelo ex-guarda-redes do Benfica Júlio César, uma delas a Jorge Jesus, e o clube recebeu a taça correspondente ao sexto título brasileiro da sua história -- o Flamengo diz-se heptacampeão --, com os capitães Diego Alves, Diego e Éverton Ribeiro na linha da frente a levantarem o troféu.

O treinador português foi atirado ao ar pelos jogadores, que cantaram "mister, mister" como os adeptos nas bancadas.

Com a Libertadores e o Brasileirão no "bolso", o Flamengo ainda vai disputar mais três jogos no campeonato -- fora com o Palmeiras, em 01 de dezembro, em casa com o Avaí, em 05, e fora com o Santos, em 08 -, "treinos" para o Mundial de clubes.

A formação comandada por Jorge Jesus estreia-se em Doha, no Qatar, em 17 de dezembro, nas meias-finais, face ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, ou ao Espérance de Tunis, da Tunísia. Uma possível final, em 21, poderá como o Liverpool.

Hat-trick em 20 minutos

O Flamengo começou o jogo a perder, mas deu a volta ao marcador no jogo da festa no Maracanã.

Thiago Galhardo marcou para os visitantes, aos 27 minutos, só que, na segunda parte, Bruno Henrique respondeu com três tentos, aos 65, 74 e 85, passando a somar 21 na prova, apenas menos um do que o melhor do campeonato, o seu companheiro de equipa Gabriel Barbosa, vulgo Gabigol, ausente frente ao Ceará devido a castigo.

Na parte final, aos 90+1 minutos, Vitinho selou o 4-1 final, no que foi o 27.º encontro consecutivo sem perder (22 vitórias e cinco empates) do Flamengo em todas as provas, incluindo 22 no Brasileirão (19 triunfos e três igualdades), após o 0-3 no reduto do Bahia, a 04 de agosto.

Com este resultado, o conjunto do Rio de Janeiro passou a somar 84 pontos: desde que a prova se disputa com pontos corridos e 20 equipas (desde 2006), é recorde, tal como as 26 vitórias, sendo que os 77 golos igualam para já o registo do Cruzeiro, em 2013.