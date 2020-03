Jesualdo vence, cala críticos e pede confiança no seu trabalho

Lugar de Jesualdo Ferreira está em perigo no Santos

Jesualdo Ferreira entrou com o pé direito na Taça Libertadores ao ir a Buenos Aires vencer o Defensa y Justicia, por 2-1, num jogo em que o Santos esteve a perder e acabou por dar a volta graças a golos de Jobson e Kaio Jorge, que tinham sido lançados em campo pelo treinador português na segunda parte.

Este resultado dá um golpe importante nos críticos que já pediam a sua demissão e ajuda a amenizar a desconfiança da direção do Santos, que chegou a ponderar a mudança de treinador, uma vez que a equipa estava numa série de três jogos sem vencer e sem exibições convincentes.

No final da partida, Jesualdo Ferreira destacou a exibição do Santos e deixou um recado para dentro: "Se acreditarem naquilo que estou a fazer e no meu trabalho, podem conquistar alguma coisa. O Campeonato Paulista ou a Libertadores." O treinador português destacou ainda que a sua equipa "soube jogar" esta partida frente a um adversário, treinado pelo antigo avançado Hernán Crespo, que se estreava na Libertadores.